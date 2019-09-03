دعوة مالكي الطائرات إلى تسجيل المهابط في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تسعى هيئة دبي للطيران المدني بالمحافظة على سلامة الأجواء في إمارة دبي بشكل مستمر، وذلك التزاماً منها إلى تحقيق سلامة عمليات الطائرات العمودية داخل الإمارة والحفاظ على سلامة مهابط الطائرات العمودية في دبي.

حيث تقوم الهيئة بتوعية الشركات المالكة للطائرات العمودية التجارية، والخاصة والطارئة وتدعوهم إلى تسجيل جميع مهابط الطائرات العمودية الموجودة في إمارة دبي بحلول نهاية عام 2019.

وتنظم الهيئة زيارات ميدانية مباشرة لمقر عمل المشغلين، حيث يقوم فريق الهيئة من قسم سلامة المطارات بقطاع سلامة وبيئة الطيران بتقديم إرشادات التسجيل من خلال الحملات التوعوية والتواصل المباشر معهم، وذلك بهدف ضمان استمرارية التشغيل الآمن والامتثال للقوانين والمعايير المحلية والاتحادية وتحقيق أفضل الممارسات العالمية.

وفي عام 2019، قامت الهيئة بتنظيم 63 زيارة ميدانية وتفتيشية على مهابط إمارة دبي، كما تم توثيق والتعرف إلى 179 مهبط للطائرات العمودية بأغراضها المختلفة منها التجارية وغير التجارية (الخاصة) وللطوارئ (المستشفيات ولحالات الإخلاء)، مع استمرارية هذه الحملات، تتوقع الهيئة ارتفاع عدد الزيارات الميدانية والتعرف إلى مهابط جديدة في الإمارة.