شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شركة مصرية تشارك بمعرض أربيل بالعراق لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن 30 شركة مصرية تشارك الأربعاء فى معرض اربيل الدولى p5" الذى يقام فى كردستان بالعراق خلال الفترة من 4-7 سبتمبر الجارى.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة، إن المشاركة فى المعرض تأتى فى إطار حرص المجلس على نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجناح المصرى يقام على مساحة 750 متر بمشاركة 20 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية و10 شركات من قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف.

أوضح أبو المكارم أن المعرض من المعارض الهامة الذى يفتح نافذة واسعه للصادرات المصرية من الصناعات الكيماويه حيث يعد المعرض الصناعى الأوسع نطاقا والأكثر شمولا فى منطقة الشرق الأوسط بمشاركة الكثير من الدول (العراق، ايران، تركيا، السعودية، الامارات وغيرها )

وقال إن قطاعات العرض تغطى كافة الجوانب الصناعية لقطاعات البلاستيك، الكيماويات والبتروكيماويات، التعبئة والتغليف، الطباعة، المنتجات الورقية من خلال حدث واحد، مما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لإبرام العديد من التعاقدات التصديرية.

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وأضاف أن معرض "أربيل" يشمل 5 معارض تخصصية تحقق فرصا تصديرية استثنائية من خلال إتاحة مجالات لامحدودة للشركات العارضة لتقديم أحدث الحلول الصناعية المبتكرة والأفكار الصناعية غير التقليدية لخدمة السوق الواعدة.

ذكر ابو المكارم أن حجم الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق العراقى خلال النصف الأول من العام الجارى لا يتجاوز الا 33,9 مليون جنيه وهو مايعنى أن هناك فرصة تصديرية واسعة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق العراقى، يأتى على رأسها صادرات منتجات لدائن البلاستيك بنحو 20.66 مليون دولار، يليها المنتجات الورقية بقيمة 9.35 مليون دولار، ثم المنظفات بنحو 2.19 مليون دولار.

وأضاف أن قيمة صادرات منتجات الزجاج للعراق بلغت نحو 1.06 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- يونيو2019"، والكيماويات غير العضوية نحو 200 ألف دولار، والكيماويات العضوية نحو 200 ألف دولار، والأحبار والدهانات نحو 130 ألف دولار، والكيماويات المتنوعة نحو 50 ألف دولار، ومنتجات الأسمدة نحو 30 ألف دولار، والخلايا الجافة نحو 30 ألف دولار، والمواد اللاصقة نحو 10 آلاف دولار.

وقال إن أربيل شهدت خلال العقد الماضى ارتفاعا بمعدلات استهلاك المنتجات البلاستيكية بنحو 12%، كما يصل النمو بقطاع المنتجات البتروكيماوية والكيماوية إلى 20%، ويتوقع أن يرتفع معدل استهلاك مواد التعبئة والتغليف إلى 18% سنويا، وكذلك المنتجات الورقية لنحو 7.5 %.