شكرا لقرائتكم خبر عن أسبانيا: إيرادات القطاع السياحى بلغت 53.36 مليار يورو بنهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المعهد الوطنى للإحصاء فى إسبانيا أن إيرادات القطاع السياحى بلغت 53.36 مليار يورو بنهاية شهر يوليو الماضى، بزيادة قدرت نسبتها بـ3.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وكانت أسبانيا قد حلت فى المرتبة الثانية عالميا خلال عام 2018 فى الاستحواذ على الجانب الأكبر من الإيرادات السياحية من خلال الوجهات السياحية، وبلغت إيراداتها 73,8 مليار دولار أمريكي.

وأكد المعهد الوطنى للإحصاء فى تقريره الدورى أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا مختلف المناطق والوجهات السياحية فى إسبانيا بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 48.1 مليون سائح مسجلا بذلك زيادة قدرت نسبتها بـ 1.9% على أساس سنوى.

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وأوضح نفس المصدر أن البريطانيين حافظوا على المركز الأول فى عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسبانيا خلال هذه الفترة بـ 10.4 مليون سائح متبوعين بالسياح الألمان بـ 6.5 مليون سائح ثم الفرنسيين بـ6.1 مليون سائح.

وحسب الوجهات السياحية جاءت كتالونيا على رأس قائمة المناطق التى يقصدها السياح الأجانب بـ 11.3 مليون سائح وهو ما يمثل زيادة قدرت بنسبة 1.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، تليها جزر البليار بحوالى 7.9 مليون سائح زائد 0.2% ثم جزر الكنارى بما يزيد على 7.6 مليون سائح.