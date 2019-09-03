شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس: نسعى لتوفير 500 ألف فرصة عمل و1.5 مليون عامل بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، إن عدد العاملين بالقطاع وصل إلى مليون ونصف، مشيراً إلى مساعي قطاع الملابس لتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل جديدة من خلال ضخ استثمارات جديدة للحد من البطالة واستعادة مكانة المنتج المصرى

ووقعت الغرفة مساء اليوم، 3 بروتوكولات تعاون لتنمية صناعة الملابس المصرية، الأول مع شركة جلف تك الإماراتية لتسهيل دخول المنتج المصري الى الأسواق الخليجية.

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من جانبه، أكد محمد قاسم ممثل غرفة الملابس فى مجلس إدارة باتحاد الصناعات، خلال اجتماع للغرفة، أن الغرفة تستهدف تحقيق ٣ محاور وهي حل المشاكل والأزمات التي تواجه أعضاء الغرفة سواء المرتبطة باجهزة الدولة أو النواحي الفنية

وأشار إلى استهداف الغرفة رفع الكفاءة وتحسين أداء المصانع من خلال برامج التنمية والتدريب، لافتاً إلي أن أهداف الغرفة الفترة المقبلة تتضمن التواصل العالمى مع كبريات الشركات من الدول المختلفة بهدف الاضطلاع على كافة التطورات التي يشهدها القطاع عالمياً.