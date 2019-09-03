شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى ايه "بروتستو" وما هى أنواعه وعدد حالاته فى مصر؟.. 10 معلومات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تكن تاجرا أو تعاملت من قبل فى هذا المجال بالبيع أو الشراء، قد تتخيل أن كلمة البروتستو التى قرأتها فى العنوان تشير لاسم مرض مثلاً أو أى شئ آخر، ولكن بالتأكيد لن تتخيل إنها مسمى اقتصادى قانونى، يعرفه كل من عمل فى مجال التجارة، فهى كلمة شائعة بين التجار.

ماذا تعنى كلمة بروتستو فى عالم التجارة والاقتصاد؟ وما هى أنواعها؟ وكم عدد حالاتها فى مصر؟، هذا ما سيجيب عليه التقرير التالى فى 10 معلومات، من واقع بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الراصد لتلك التعاملات والحالات.

1- تشير كلمة البروتستو إلى: ورقة تؤخذ على المدين من المحكمة بعد طلب الدائن ذلك، لعدم سداد -المدين مديونيته وعدم وجود رصيد كافى لدفع الكمبيالات المستحقة عليه.

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3- سُميت ورقة "البروتستو" بهذا الاسم من واقع الكلمة الإنجليزية

protest

والتى تعنى بالعربية "احتجاج

".

2- يأخذ الدائن أو المستفيد ورقة "البروتستو" ضد المدين لإثبات حقه قانونياً فى عدم حصوله على أمواله المستحقة عند المدين.4- لورقة "البروتستو" نوعان، الأول بروتستو دفعت قيمته، والثانى بروتستو عدم الدفع.

5- يسقط النوع الأول وتلغى الورقة بعد سداد المدين لمديونيته.

6- أما فى حالة النوع الثانى بعدم الدفع، تؤخذ إجراءات قانونية أخرى منها إشهار الإفلاس.

7- يعتبر الحكم ببروتستو عدم الدفع مرحلة سابقة على أحكام إشهار الإفلاس.

8- تشير حالات البروتستو لعدد التجار المتعثرين.

9- بلغ إجمالى حالات البروتستو خلال 2017 نحو 26.5 ألف حالة منهم 6560 حالة تمكنوا من السداد، و19.935 ألف حالة لم يسددوا ديونهم.

10- بلغت القيمة الإجمالية لمديونيات "البروتستو" 756.9 مليون جنيه، دفع منها 56.9 مليون جنيه، 700 مليون جنيه لم تسدد.