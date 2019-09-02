شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الإثنين..وبنك الإمارات يدفع سوق دبى المالى لصعود كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت الأسهم السعودية وسط صعود شبه جماعى للقطاعات، بقيادة القطاعات الكبرى، ليعاود مكاسبه بعد سلسلة تراجعات استمرت 3 جلسات متتالية، وصعدت بورصة البحرين مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية، وقفز سوق دبي المالى، مدفوعاً بنمو سهم بنك الإمارات دبي الوطنى بسبب تفعيل قرار زيادة تملك الأجانب في أسهم البنك ذاته من 5% إلى 20%، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وسط تدن ملحوظ فى مستويات التداول لتصل السيولة بالبورصة إلى أدنى قيمة لها خلال 4 أشهر.





بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 4.77% رابحا 131.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2889.81 نقطة، مدفوعا بصعود بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 211.9 مليون سهم محققة ما قيمته 634.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4438 صفقة ل34 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 8.15%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 6.48%، تلاه قطاع السلع بنسبة 3.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.85%، فقطاع العقارات بنسبة 2.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.76%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 6.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.05%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.08%.



بورصة البحرين بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة رأس السنة الهجرية، بنسبة 0.50% رابحا 7.66 نقطة ليصل إلى مستوى 1540.75 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختتم التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 755 ألف دينار عبر تنفيذ 73 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، فيما تراجعت 3 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 37.27% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.85%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 9 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسرا 17.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5953.50 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسراً 21.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6550.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% خاسراً 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4779.31 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 93.2 مليون سهم بقيمة 18.7 مليون دينار كويتى عبر 4298 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاعى الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.17%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدا بنسبة 2.02%.

وجاء سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.88%، تليه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 8.33%، ثم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 5.43%، فيما تصدر سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.81% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.50%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 8.77%.





بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.74% رابحا 58.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7971.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.13% رابحا 4.94 نقطة ليغلق عند مستوى 3767 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 132.7 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 156 شركة، فيما تراجعت 25 شركة.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.71%.