شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 2-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 2-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 779.365 مليار جنيه.

القابضة الكويتيةأعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن آخر تطورات أعمال شركة NSCO Investment Limited إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للاستثمارات المالية المملوكة لها، والتى تمتلك حق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية، وكشفت عن الانتهاء من حفر وإكمال البئر الثانية الواقعة فى منطقة تنمية كاموس، وذلك بعمق 2664 متر، وتم وضعه على خريطة الإنتاج فى 29 أغسطس الماضى، بمعدل إنتاج يومى قدره 20 مليون قدم مكعب، ليصل معدل إنتاج الشركة اليومى 75 مليون قدم مكعب، وهو أعلى معدل إنتاجية منذ الاستحواذ على امتياز شمال سيناء.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنه يتم حاليا حفر البئر الثالثة فى إطار خطة تنمية منطقة تنمية كاموس، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الحفر خلال الربع الرابع من العام الجارى.

وكانت الشركة القابضة المصرية الكويتية، قد أعلنت فى يوليو الماضى، عن الانتهاء من حفر وإكمال البئر الأولى الواقع بمنطقة شمال سيناء البحرية فى منطقة تنمية كاموس (KS-2)، بعمق 1698 متراً، بتكلفة 15 مليون دولار، مضيفة تم وضع البئر على الإنتاج فى 13 يوليو الجارى بمعدل إنتاج يومى قدره 25 مليون قدم مكعب من الغاز، ليصل إجمالى معدل إنتاج الشركة إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، وتوقعت أن يحقق إنتاج البئر إيرادات تزيد على 500 مليون جنيه على مدار العامين القادمين.



أرباح "الشرقية للدخان" أرباح "الشرقية للدخان"

أعلنت الشركة الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى، عن نتائج أعمالها عن العام المالى الماضى بعد مراجعة مراقب الحسابات، وبلغ صافى أرباح الشركة 3.73 مليار مقارنة بمبلغ 4.240 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.96%، فيما ارتفعت مبيعات الشركة، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه.

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كما أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من 2019، وحققت الشركة خسائر بلغت 301.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 238.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2018، وبلغت مبيعاتها 3.33 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.9 مليار جنيه.

وخلال الربع الثانى من العام، حققت شركة السويس للأسمنت، خسائر بلغت 333 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 77.6 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.





البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 779.365 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 27.7 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.84%، والعرب على 5.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.61%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 128.4 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 103.8 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 15110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 18347 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 5608 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.56% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.