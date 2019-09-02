القابضة للغزل والنسيج: فرص واعدة لتنمية صناعة الملابس بالتعاون مع القطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، استهداف الشركة توفير مادة خام بجودة عالية لمصنعى الملابس الجاهزة والمفروشات فى المناطق الصناعية المختلفة.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات مساء اليوم، أن هناك فرص واعدة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، مشيراً إلى أن هناك استثمارات ضخمة في البنية التحتية المتمثلة فى الآلات بشركات الغزل والنسيج بهدف إعداد المنتج للخام اللازم لصناعة الملابس بداية من "القطن الغزلالنسيج _الصباغة".

وقال إن هناك فرص واعدة للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تنمية هذه الصناعة التى توفر آلاف الوظائف، لأنها أحد أهم الصناعات التى تعتمد على كثافة الأيدي العاملة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تعمل على استعادة مكانة وسمعة الملابس والمفروشات المصرية محليا ودوليا لتعود لريادتها فى المنطقة.

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وأعلن عبد السلام، توقيع 3 بروتوكولات تعاون لتنمية صناعة الملابس المصرية، الأول مع شركة جلف تك الإماراتية لتسهيل دخول المنتج المصري الى الأسواق الخليجية.

وأوضح أن البروتوكول الثاني سيكون مع أكاديمية السويدي لإدخال صناعة الملابس ضمن مناهجها الدراسية، لتوفير العمالة المدربة للمصانع، أما البروتوكول الثالث فسيكون مع مصلحة الكيمياء .

وأكد عبدالسلام، أن نهوض هذه الصناعة لن يتحقق إلا بتضافر جهود أعضاء الغرفة والحكومة .