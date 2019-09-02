ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 706 جنيهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 2-9-2019، ارتفاعا ملحوظا لجميع الأعيرة بقيمة جنيهان، إذ سجل عيار 21 قرابة 706 جنيها للجرام بدون مصنعية، تزامنا مع تحرك سعر أوقية الذهب عالمياً.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 21 سجل 706 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 605 جنيه للجرام
عيار 24 سجل 806 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5648 جنيها
أوقية الذهب 1529 دولار.
ارتفاع سعر الذهب مساء اليوم فى مصر، جاء نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً من 1520 دولار للأوقية إلى 1529دولار، بالتزامن مع دخول الرسوم الصينية الأمريكية حيز التنفيذ بدءا من أمس الأحد
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
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