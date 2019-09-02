شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع 6 أكتوبر تبحث عن عمال نظافة بـراتب 2000 جنيه بجانب البدلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه المصانع العاملة بمدينة السادس من أكتوبر، أزمة كبيرة من أجل توفير العمالة الفنية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، مثلها مثل عدد كبير من المناطق الصناعية بالقاهرة أو المحافظات، ولكن الأزمة التي تختص بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر فقط دون غيرها هو عمال النظافة.

وقال المهندس محمود برعي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن المصانع العاملة في المنطقة الصناعية تعاني من أزمة كبيرة لعدم توافر عمال نظافة للمصانع، مما دفع عدد من أصحاب المصانع بتكثيف طلبات البحث عن عمال النظافة وبرواتب مجزية.

وأضاف محمود برعي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن بورصة الرواتب المعروضة لمن يرغب في العمل كعامل نظافة في المصانع وصلت إلى 2000 جنيه أساسي فقط، إلى جانب تحمل تكاليف الإنتقالات والأجازات والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أن عدد كبير من أصحاب المصانع يعتبرون عامل النظافة أهم من صاحب المصنع نفسه، لأن آليه العمل من الممكن أن تسير دون اشتراط وجود صاحب العمل بعكس عامل النظافة لا يمكن أن تسير دورة العمل بانتظام في غيابه.

وأقامت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر قبل أيام، ملتقي توظيف لتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل في مختلف المجالات، برئاسة رومنون عطا الله رئيس لجنة التظيف بجمعية مستثمري 6 أكتوبر.