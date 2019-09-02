شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين.. تعرف على أكبر 10 شركات كويتية تستثمر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة على مدار اليوم، ومن بينها تقرير عن أكبر 10 شركات كويتية تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى 13 مليار جنيه، وإشادة معهد اليابان للاستثمارات الخارجية بزيارة الرئيس السيسى الأخيرة لطوكيو.

تعرف على أكبر 10 شركات كويتية تستثمر 13 مليار جنيه فى مصر:

تمتلك الكويت استثمارات كبيرة فى مصر فى العديد من المجالات فى ظل العلاقة القوية التى تربط البلدين وبمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت ولقاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، تعرف على أكبر 10 شركات كويتية مستثمرة فى مصر وتبلغ استثماراتها نحو 13 مليار جنيه.

معهد اليابان للاستثمارات الخارجية يشيد بزيارة الرئيس السيسي لطوكيو

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أشاد تاكاكى نيتُّو - المدير التنفيذى لمعهد اليابان للاستثمارات الخارجية “JOI”، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، كما رحب بالإطلاع على قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية باللغة اليابانية.

مصدر بالقابضة للقطن: غزل المحلة على رأس الشركات التى سيتم تطويرها

كشف مصدر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج أن شركة مصر للغزل وتالنسيج بالمحلة الكبرى" غزل المحلة" على رأس الشركات التى سيتم تطويرها بعد دمج شركة النصر للصباغة فيها ليمثلان كيانا واحدا.

الإسكان: طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية والأراضى والوحدات السكنية الشهر الجارى

أعلن مسئولو وزارة الإسكان، أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجارى، طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية، وقطع الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، بالمدن الجديدة.