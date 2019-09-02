شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة اقتصادية.. تعرف على مفهوم الادخار وأنواعه وأهميته وفوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكل مفهوم الإدخار أحد أهم الممارسات في اقتصاد الدول، وأعلنت الحكومة سعيها لرفع معدلات الادخار من 7.3% العام المالي 17/18 إلى 11.1% العام المالي 18/19، ليصل إلى نحو 20% في العام الأخير من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتي تنتهي في العام المالي 21/22، فما هو الإدخار وأنواعه.

ومن المتعارف على مفهوم الإدخار، بأنه تجنيب نسبة من الدخل لتوفيره لأغراض أخرى أو تغطية احتياجات مستقبلية.

ما هي أنواع الإدخار

الادخار العام:

هو الادخار التي تتبعه الدولة من خلال حصيلة الدخل الواردة من التجارة الدولية، والضرائب المفروضة على المواطنين أو أي أنشطة اقتصادية أخرى، وعندما تتبع الدولة منهج لحفظ الموارد فهي تغطى بذلك احتياجاتها الأساسية أو بمعني آخر "الإنفاق العام"، ويبقى هناك هناك فائض في الموارد يمكن استغلاله لسد عجز الموازنة.

Advertisements

المدخرات الخاصة

الإدخار الذي تتبعه المؤسسات الخاصة على اختلاف أنواعها ويتبعها الأسر والمؤسسات غير الربحية والشركات، يحدث هذا التوفير عندما يتم تغطية الاحتياجات الأساسية للشركة أو الأسرة بأكملها ويوجد فائض في الموارد المتاحة.

أهمية الادخار

يشجع مفهوم الادخار على التوسع في استخدام الموارد المتاحة بمنطقية أكثر، وهو عنصر هام من أجل تحول اعتماد الاقتصاد على النظام الإنتاجي، لأنه يحافظ على عدم استهلاك جزء من الموارد المنتجة، والحفاظ عليه ليكون عنصر استراتيجي لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة في المستقبل، أو استغلالها في مشروعات جديدة للاستثمار.