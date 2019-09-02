شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فودافون مصر :تعيين مستشارى وزير الاتصالات بمجلس إدارة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عن تغيير اثنين من ممثلي الشركة المصرية للاتصالات بمجلس إدارة فودافون حيث تم تعيين المهندس حسام الجمل مستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات و المهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي ليكونوا ممثلين عن المصرية للإتصالات فى مجلس إدارة شركة فودافون مصر.

وقال فرومان في تصريحات خاصة لليوم السابع، سينشر تفاصيله لاحقا، أن شركة فودافون مصر معنية بالإدارة فى السوق المصرى كما نعلم ، العلاقة بين شركة فودافون العالمية والشركة المصرية لإتصالات علاقة شراكة قوية نعتز بها جميعا ودائما نثق فى وعد وزارة الإتصالات بإيجاد حوكمة تحمى مصالح جميع الأطراف مما لا يتعارض مع مصالح الأطراف المعنية ويحافظ على الشفافية فى العمل والتنافس

وأشار فرومان إلى وعد وزير الإتصالات بتغيير أعضاء مجلس الإدارة ، وتم بالفعل اليوم تغيير اثنان من اربع أعضاء ، حيث تم تعيين المهندس حسام الجمل و المهندسة جلستان رضوان ليكونوا ممثلين عن المصرية للإتصالات فى مجلس إدارة شركة فودافون مصر.

وتمتلك المصرية للاتصالات 45% من شركة فودافون، وكانت الأخيرة قد طالبت بوقت سابق تعيين ممثلين مستقلين للشركة المصرية للاتصالات بمجلس إدارتها بعد دخولها سوق المحمول، وهو ما تم الموافقه عليه.

وتمتلك الحكومة نحو 80% من الشركة المصرية للاتصالات، بلغت أرباح الشركة من حصتها بشركة فودافون مصر، 478 مليون جنيه فى الربع الثانى 2019، بانخفاض من 587 مليون جنيه فى الربع الثانى 2018 ومن 647 مليون جنيه فى الربع الأول 2019، بنسبة انخفاض 18.6% سنويًا، و26.2% ربعيًا، وفقاً لما أكده مصدر مسئول.

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وأرجع المصدر، لـ"الخليج 365"، انخفاض دخل المصرية للاتصالات من الاستثمار فى فودافون على الرغم من تسجيل زيادة بنسبة 20.2% سنويًا و6.0% ربعيًا فى مزيج متوسط الإيرادات لكل عميل، إلى ارتفاع مصروفات الفائدة التى سددتها فودافون بعد توزيع 90% من الأرباح المحجوزة فى صورة توزيعات.

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية فى فبراير الماضى، مع شركة فودافون مصر، لتسدد الأخيرة ما يمثل نحو 82%من الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات، على مرحلتين، الأولى فى مارس الماضى بقيمة 4.8 مليار جنيه، والثانية فى يونيو 2020 بقيمة 0.7 مليار جنيه.

وتبلغ نسبة استثمار المصرية للاتصالات بشركة فودافون 45%، وسبق أن أكد مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات، عن عدم نيتها بيع تلك الحصة على المدى المتوسط.