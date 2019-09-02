شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يكشف عن تشكيل لجنة عليا عقارية لتحقيق التوازن وتجنب تكرار المشاريع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الاثنين، إن اللجنة ستكون برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين في دبي، وستعمل على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشملت تغريدة محمد بن راشد التوجيه بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.

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وكان الشيخ محمد بن راشد قد قال أمس على تويتر، إن الأرقام الاقتصادية في بلاده في تقدم، وتنافسية الدولة في ارتفاع، وكذلك التجارة الخارجية في ازدياد.

وأضاف أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، تشهد مشاريع نوعية، وأفكاراً استثنائية للدفع بالاقتصاد.

كما قال الشيخ محمد بن راشد، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاعها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.