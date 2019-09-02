شكرا لقرائتكم خبر عن "مبكو" تُجدد اتفاقية تسهيلات مع "سامبا" بقيمة 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن تجديد وزيادة اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك سامبا بقيمة 100 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن قيمة التمويل الجديد 100 مليون ريال سعودي بعد زيادة 50 مليون ريال سعودي لقيمة الاتفاقية السابقة.

وبحسب البيان، يعتبر التمويل بمثابة تسهيلات دوارة تجدد كل عام بتاريخ 30 يونيو 2020، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

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وتستهدف الشركة من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 28.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والادارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 57 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 96.9%.