شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات دبي الوطني" يُزيد نسبة تملك الأجانب إلى 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الإثنين، عن تسلمه كافة الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%.

وكشف البنك، في بيان لموقع "دبي" المالي، عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً.

وقال البنك، إنه سيسعى للحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والهيئات الرقابية ذات الصلة في الوقت المناسب.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، ربحا من بيع حصة في شركة مُسيطر عليها بشكل مُشترك بقيمة 2.1 ميار درهم.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.