شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة إضافية لـ "وفا للتأمين" مدتها 150 يوماً لتقديم مقترح معدل حول إعادة التنظيم المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت المحكمة التجارية منح الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" مدة إضافية مقدارها 150 يوماً اعتباراً من انتهاء المدة السابقة لتقديم مقترح معدل يتضمن مزيداً من التفصيل عن الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذها الشركة لإعادة التنظيم المالي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه لايمكن تحديد الأثر المالي وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد اتخذ قراراً، في يناير 2019، باستمرار تعليق تداول أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" في السوق السعودية "تداول".

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وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وافقت، خلال ديسمبر 2018، على طلب الشركة بتقييد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي خلال المهلة النظامية الممنوحة لها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد ناقش، في الأول من ديسمبر 2019، بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

وكان الخيار الوحيد المتاح أمام وفا للتأمين لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها، هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع من نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات.

وكانت السوق المالية قد أعلنت، في 12 نوفمبر 2019، عن قرارها بشأن تعليق تداول سهم الشركة نظراً لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية للربع الثالث من العام 2018، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.