شكرا لقرائتكم خبر عن "دلة الصحية" توقع عقد شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع "سيمينز" بقيمة 112 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع عقد شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع شركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة، وذلك بغرض إدارة وتشغيل أقسام الأشعة للمستشفيات التي تفوز بها في المناقصات الحكومية والقطاع الخاص ومستشفياتها وتقديم الدعم الفني لأقسام الأشعة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تبلغ 112 مليون ريال، علماً بأن التعاقد مدته 10 سنوات.

هذا ومن المُقرر أن تقوم شركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة بإعادة تجهيز وتوفير الدعم الفني والصيانة وتطوير المهارات الطبية لأقسام الاشعة.

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وبحسب البيان، يُتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابيا من خلال وفرة في التكاليف الخاصة بشراء الأصول ومصروفات الصيانة وسينعكس في النتائج المالية للشركة ابتداءاً من الربع الأول من العام المالي 2020.

يُذكر أن الشركة حققت حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 18.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 50.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 76.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 34.2%.

والجدير بالذكر ان شركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال التصوير الطبي المتقدم والتشخيص المختبري كما تملك قائمة مشاريع رائدة في مجال الخدمات الرقمية والشراكة بين القطاع الخاص والعام.