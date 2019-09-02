شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة بالسعودية ترتفع 7.2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيم التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة بسوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 31.45 مليار ريال، لتشكل بذلك 7.2 % من إجمالي التداولات البالغة 438.9 مليار ريال.

وشكلت الأسهم المتداولة لتلك الشركات نحو 13.9% من إجمالي الأسهم المتداولة بالسوق الرئيسية، حيث تم تداول نحو 2.36 مليار سهم خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بإجمالي السوق عند 17 مليار سهم.

وعدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة التي تم التداول عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 20 شركة، من أصل 22، حيث توجد شركتان موقوفتان عن التداول، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وشكلت تلك التداولات أحجاما مرتفعة في بعضها مقارنة بالأعوام السابقة لها، كذلك تم تسجيل بعض المستويات المتدنية من التداولات، فيما لا تزال تلك الشركات تعمل على تعديل وضعها المالي من خلال خفض أو رفع رؤوس أموالها.

وسجلت أسهم كل من شركتي أميانتيت ومجموعة السريع تداولات مكثفة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت تداولات كل من شركتي وفرة وأنعام القابضة وكذلك شركة السعودية للأسماك تداولات منخفضة خلال الفترة مقارنة بتداولاتها خلال العامين الماضيين.

وتركزت التداولات على الأسهم ذات الخسائر المتراكمة لأسهم شركة زين السعودية، حيث استحوذت على 20.3% من إجمالي التداولات على تلك الشركات، بقيمة بلغت 6.39 مليار ريال، عبر تداول 624.8 مليون سهم.