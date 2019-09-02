شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكس" تبحث دعم قطاع التجارة الإلكترونية بالأردن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أرامكس، المدرجة بسوق دبي المالي، عن عقد رئيسها التنفيذي، بشّار عبيد، اجتماعاً مشتركاً مع كل من وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة المالية ودائرة الجمارك العامة الأردنية.

وبحسب بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" فقد ناقش الحاضرون خلاله أهمية تعزيز أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة الأردنية الهاشمية وبحث سبل دعم قطاع التجارة الإلكترونية بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وازدهاره.

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وقد أشار الرئيس التنفيذي لـ"أرامكس" خلال هذا اللقاء إلى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التجارة الإلكترونية المحلي والعالمي في تعزيز الاقتصاد الأردني وتنويع مصادره.

وأكّد ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير كل السبل لنجاحه، حيث إنه بفضل قوة التكنولوجيا وانتشارها الواسع، يشهد قطاع التجارة الإلكترونية العالمي نمواً هائلاً، وبات التسوق الإلكتروني توجهاً سائداً بين المستهلكين في الكثير من الدول.

ووفقا للنتائج المالية للشركة فقد ارتفعت أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 233.4 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 241.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 109.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 112 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.