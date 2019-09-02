شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى العملاء من خدمات "اتصالات" و"دو" ترتفع 8% خلال ثمانية أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية 18.96 ألف شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، و"دو" خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة 7.9% مقارنة بـ 17.567 ألف شكوى مع الفترة ذاتها بعام 2018.

وأوضحت الهيئة في تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنها تلقت 8.490 ألف شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها "اتصالات"، خلال تلك الفترة من عام 2019 مقابل 10.47 ألف شكوى من خدمات لشركة "دو" بالفترة نفسها من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من "اتصالات" و"دو"، بلغ 18.4 ألف شكوى، استحوذت "اتصالات" على 8216 شكوى منها، مقابل نحو 10195 شكوى لـ"دو".

وبحسب البيانات، فإن 72.16% من عملاء "اتصالات" أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 12.28% عن عدم رضاهم، بينما كان 15.56% منهم حيادياً، بينما أكد 71.38% من عملاء "دو" رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وجرى إغلاق 96.77% من الشكاوى المقدمة من عملاء "اتصالات" بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 97.35% من الشكاوى المقدمة من عملاء "دو" بعد حلها.

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وأوضحت البيانات أنه تم حل 99% من الشكاوى المقدمة من عملاء "اتصالات"، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 74% من الشكاوى المقدمة من عملاء "دو" في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وخلال أغسطس وحده، وصل عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة إلى نحو 1995 شكوى، منها 944 شكوى لعملاء شركة "اتصالات" و1051 شكوى لعملاء شركة "دو".

وبلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من "اتصالات" و"دو" خلال الشهر 1497 شكوى.

وتلقت الهيئة 29.6 ألف شكوى، كان نصيب "اتصالات" منها 12.5 ألف شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 16.4 ألف شكوى لشركة "دو" خلال الفترة نفسها.

أرجعت الهيئة أسباب الزيادة بعدد الشكاوى إلى ثلاثة أسباب هي:زيادة عدد إجمالي المشتركين بشكل كبير، ما أسهم في زيادة احتمالية تقديم الشكاوى، فضلاً عن زيادة وعي المستهلكين بإجراءات الشكاوى، إضافة إلى تنامي أنشطة الهيئة التي تكفل حماية مصالح المشتركين.