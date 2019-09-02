شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم بالإمارات يتراجع بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معدلات التضخم بدولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد فرض الضرائب الجديدة والتي كان آخرها "المضافة" التي فرضت في يناير 2018.

وأظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اطلعت عليه "أخبار اليوم" انخفاض معدل التضخم في الإمارات على أساس سنوي إلى نسبة 1.49%، وعلى أساس شهري عند 0.03%.

وأعاد التقرير انخفاض التضخم على أساس شهري إلى انخفاض منتجات التبغ بنسبة 0.28% وأسعار خدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.72% وأسعار خدمات الاتصالات 0.04%.

وحسب تقرير الهيئة فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار كل من منتجات الأغذية والمشروبات بنسبة 0.61%، والملابس والأحذية 0.32% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.06%، والخدمات الصحية 0.01%.

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وأوضح تقرير الهيئة أن خدمات النقل ارتفعت بنسبة 0.38% وخدمات الترويح والثقافة 0.68% وأسعار وخدمات المطاعم والفنادق 0.01% والسلع والخدمات المتنوعة 0.4%، في حين بقيت أسعار وخدمات التعليم عند نفس مستوياتها.

وعلى صعيد إمارات الدولة، خالف مستوى التضخم في أبوظبي سلسلة الارتفاع الذي سجلته باقي إمارات الدولة بانخفاض على أساس شهري عند 0.22% خلال شهر يونيو الماضي.

وفي المقابل، ارتفع في دبي عند 0.10%، و0.01% في إمارة الشارقة، و0.12% في عجمان، و0.53% في أم القيوين، و0.39% في رأس الخيمة، و0.45% في إمارة الفجيرة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في الأول من يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.