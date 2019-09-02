شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يواصلون رفع حصتهم بالأسهم السعودية للأسبوع السابع على التوالي رغم تراجع قيمة أسهمهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير خاص -أخبار اليوم: أظهر التقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" عن ملكيات الأجانب وصول نسبة ملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 8.33% مقابل 1.9% للخليجيين، وعليه يواصل الأجانب زيادة نسبة ملكيتم للأسبوع السابع على التوالي.

وحسب رصد قام به موقع "أخبار اليوم" بلغت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بنهاية تلك الفترة 158.530 مليار ريال، مقابل 36.16 مليار ريال للخليجيين.

وارتفعت ملكية الأجانب من 7.52% بالأسبوع المنتهي في 4 يوليو حتى وصلت إلى النسبة الحالية، وبلغت القيمة السوقية لتداولات الأجانب 164.89 مليار جم في 18 يوليو بينما كانت نسبة ملكيتهم حينها 7.72%، وهو ما يوضح استمرار الأجانب في رفع حصتهم على الرغم من انخفاض القيمة السوقية لأسهمهم.



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وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد اعتمد في وقت سابق التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وجاء من ضمن التعليمات أنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

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