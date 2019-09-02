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شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي: ملتزمون بتعزيز الاستقرار المالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن المصرف يلتزم برسالته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، ووضع السياسات النقدية والعمل بها نحو تنمية اقتصاد مستدام للدولة وذلك تنفيذاً لتطلعات الشيخ محمد بن راشد عبر رسالة الموسم الجديد.
وأوضح مبارك راشد المنصوري في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن المصرف يرتكز في تلك الرسالة على قيمه الأساسية في التحلي بروح المبادرة واعتماد أرقى معايير الشفافية والانفتاح والنزاهة، ورعاية المواهب الوطنية ومكافأتها، والحرص على دعم التوطين في القطاع المصرفي.
وقال رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الأرقام الاقتصادية في تقدم، وتنافسية الدولة في ارتفاع، وكذلك التجارة الخارجية في ازدياد.
وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر، أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، تشهد مشاريع نوعية، وأفكارا استثنائية للدفع بالاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن راشد، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاعها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.
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