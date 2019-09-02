شكرا لقرائتكم خبر عن 74 مليار ريال تدفقات أجنبية للأسهم السعودية خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة حتى الآن، تدفقات أجنبية (مشتريات صافية) بنحو 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار) للأسهم السعودية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، وذلك بعد مشتريات إجمالية بـ 178 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 104 مليارات ريال.

وقفزت حصة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية بنهاية الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 8.33% بقيمة سوقية 158.5 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا نحو 1.9 تريليون ريال في التاريخ ذاته، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وفي الفترة ذاتها، زادت القيمة السوقية لملكية الأجانب 82.5% بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق 2.4 % (43.9 مليار ريال) ومؤشر "تاسي" 2.5% (193 نقطة)، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر تسعة أشهر على التوالي عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".

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وبعد تطبيق المرحلة الأخيرة للانضمام إلى "مورجان ستانلي"، يكون قد تم ضم 100% من وزن السوق لمؤشر مورجان ستانلي و50% إلى مؤشرات "فوتسي راسل، وستاندرد آند بورز".

وقررت "فوتسي راسل" في (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته، كما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة حيث تم الانضمام على مرحلتين الأولى في (مايو) 2019 والثانية في (أغسطس) من العام نفسه.

وفي (يوليو) 2018، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام 2019.

وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 (مارس) 2019 بنسبة 50%، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 (سبتمبر) 2019 بنسبة 100%.