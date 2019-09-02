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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط إلى أقل مستوى منذ مايو 2017 أمام الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض اليورو خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية مسجلاً أدنى مستوياته في نحو ستة عشر شهرا بتأثير من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وامتداد ذلك إلى الاقتصاد الأوروبي بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن "بريكست".
وكشفت بيانات حكومية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بالاقتصاد الألماني الأكبر في منطقة اليورو ظل منخفضا في أغسطس/آب نتيجة ضعف الطلب من الشركات.
ودخل أمس قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار حيز التنفيذ، وتشمل هذه السلع الساعات الذكية والأدوات الرياضية، كما فرضت بكين رسوما على واردات من النفط الخام الأمريكي.
وانخفضت العملة الموحدة أمام الدولار بأكثر من 4% هذا العام بفعل إشارات متكررة من رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" حول خفض الفائدة وإطلاق برنامج تيسير كمي جديد.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.0966، وهو المستوى الأدنى منذ مايو/أيار 2017، وسجل أعلى سعر عند 1.1011 وأقل سعر عند 1.0958.
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