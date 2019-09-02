شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة في "وول ستريت" للاحتفال بعيد العمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة اليوم حيث تشهد البلاد عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بـ"عيد العمال"، وسوف تعود "وول ستريت" للعمل غداً الثلاثاء.



وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد أغلقت جلسة الجمعة على ارتفاع وحققت مكاسب أسبوعية هي الأكبر منذ يونيو/حزيران في حين سجلت خسائر شهرية في أغسطس/آب.



يأتي ذلك مع استمرار عدم اليقين في الأسواق العالمية بشأن مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



كما ساد قلق آخر في الشهر الماضي في "وول ستريت" وهو المخاوف حيال ركود محتمل في الاقتصاد الأمريكي نتيجة انقلاب منحنى العائد على السندات.