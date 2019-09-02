شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، عقب دخول التعريفات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ الفعلي ،ويكبح الخسائر بيانات إيجابية عن قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

وبحلول الساعة 13:22جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 58.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.14$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 59.24$ ،وأدنى مستوي 58.62$.

فقدت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة نسبة 3.1% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب.

بدأت الحكومة الأمريكية يوم الأحد "الأول من أيلول/سبتمبر" فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الصينية المتبقية والتي تبلغ نحو 300 مليار$ ، فى أحدث خطوات تصعيد الحرب التجارية.

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وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يفكر جديا فى تأجيل تلك الرسوم لفترة زمنية ليست بالطويلة ، من أجل المساعدة فى تهدئة المخاوف بالأسواق ،وتسريع وتيرة المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

لكن مع إعلان الصين عن إجراءات انتقامية يوم الجمعة 23 آب/أغسطس بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 5% إلى 10% على واردات أمريكية بنحو 75 مليار$ ، عجل تنفيذ الرسوم الأمريكية الجديدة ،بل وتم زيادة تلك الرسوم التعريفية من 10% إلى 15%.

فى الصين أظهرت بيانات رسمية نمو قطاع الصناعات التحويلية بمستوي 50.4 نقطة فى آب/أغسطس ، ليعود سريعا لوتيرة النمو بعد انكماش خلال شهري حزيران/يونيو و تموز/يوليو ،وتوقع الخبراء مستوي 49.8 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 49.9 نقطة الشهر السابق.

تلك البيانات الإيجابية تقلص حاليا مخاوف تعمق ركود الأنشطة الصناعية فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام ،وتحي آمال تحسن الطلب فى أكبر مستورد للنفط بالعالم.