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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع لكن الطلب على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم لا يزال ضعيفا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين على وشك تحقيق ثاني مكسب يومي خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل صعود معظم العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين ، وتظل مكاسب ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم محدود ، حيث لا يزال الطلب الاستثماري ضعيفا.
فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 1.22$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 172.70$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 171.48$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 170.45$.
فقد الايثريوم يوم بالأمس نسبة 0.35% ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 2.1% ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر.
وعلى مدار آب/أغسطس المنصرم ،فقدت أسعار الايثريوم نسبة 21.5% ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل السوق الهابطة الذي يسيطر على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.
زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 3 مليار$ إلى إجمالي 254 مليار$ ،مع ارتفاع معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.
البتكوين على مشارف التداول مجددا أعلى مستويات 10,000$ ، فى علامة تبدو قوية على تحسن الطلب على العملة الرائدة فى السوق ، حيث هناك توقعات تشير إلى قرب حدوث موجة صعود جديدة وتسجيل مستويات أعلى خلال هذا العام.
والايثريوم يرتفع حاليا كرد فعل مع تحرك البتكوين والعملات الرئيسية الأخرى إيجابيا ، فالطلب على العملة المشفرة لا يزال ضعيفا بالرغم من بعض الأخبار الإيجابية الصادرة مؤخرا عن تطوير شبكة الايثريوم.
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