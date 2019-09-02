شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 28 شهرا بفضل الطلب القوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 28 شهرا ، بفضل الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 99.10 نقطة الأعلى منذ الأول من أيار/مايو 2017 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.83 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.81 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأمريكي خلال آب/أغسطس.

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وعلى مدار آب/أغسطس الماضي، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بفضل الثقة المرتفعة فى استقرار العملة الأمريكية فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

عمليات شراء العملة الأمريكية لا تتوقف فى الوقت الحالي كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة حاليا فى الولايات المتحدة ، واتجاه معظم البنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

وأيضا هناك ضغوطا سلبية تواجه العملات الرئيسية الأخرى ،وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني ، اليورو يواجه مخاوف الركود الاقتصادي واحتمالات تخفيف السياسة النقدية الأوروبية ،والجنيه الإسترليني تزايد مؤشرات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.