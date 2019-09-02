شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى نحو خمسة أسابيع ، بعد بيانات صينية مشجعة عن قطاع الصناعات التحويلية ، وصعود قوي لأسهم قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنحو 0.3% حتى الساعة 11:44 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ الأول من آب/أغسطس الماضي ،وحقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

أظهرت بيانات حكومية نمو قطاع الصناعات التحويلية فى الصين بمستوي 50.4 نقطة فى آب/أغسطس ليعود سريعا لمسار النمو بعد ركود على مدار شهرين ،وتوقع الخبراء نمو بمستوي 49.8 نقطة ،وسجل القطاع نمو بمستوي 49.9 نقطة فى تموز/يوليو.

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قلصت تلك البيانات مخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،والذي يخوض حاليا حرب تجارية شراسة مع الولايات المتحدة.

وحقق قطاع التعدين والموارد الأساسية مكاسب قوية ، بفضل البيانات الصينية ،وصعود واسع لأسعار خام الحديد.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وحقق المؤشر خلال جلسة الجمعة فى وول ستريت ارتفاعا بحوالي 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.2 %.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر 0.5% ، ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ،بفضل مكاسب شركات التعدين ،بجانب شركات التصدير المستفيدة من هبوط الجنيه الإسترليني بسوق صرف العملات الأجنبية.