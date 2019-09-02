شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع وقوة الدولار الأمريكي تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، بدعم تحسن طلب المعدن كملاذ آمن لمخاوف حيال تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، ويكبح تلك المحاولات ارتفاع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.4% إلى 1,533.94$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,528.45$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,519.36$.

أنهي معدن الذهب تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,516.99$ للأونصة ، بفعل قوة الدولار الأمريكي.

وعلى مدار الشهر المنصرم حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 7.5% ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، بفضل عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق.

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أهم تلك المخاطر التي حدثت خلال آب/أغسطس ،تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وانقلاب منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية كمؤشر لركود محتمل للاقتصاد الأكبر فى العالم ،وتزايد احتمالات قيام معظم البنوك المركزية العالمية بخفض معدلات الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

ومع مطلع أيلول/سبتمبر دخلت التعريفات الأمريكية الجديدة على البضائع الصينية حيز التنفيذ الفعلي ، الأمر الذي جدد مخاوف تدهور الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وتبلغ تلك الرسوم 15% على الواردات الصينية المتبقية بنحو 300 مليار$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 99.10 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن صعود العملة الأمريكية يضغط سلبا على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وترتفع تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 2.05 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 878.31 طن متري.