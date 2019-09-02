شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني بفعل مخاوف الحرب التجارية ويكبح الخسائر بيانات صينية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، عقب دخول التعريفات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ الفعلي ،ويكبح الخسائر بيانات إيجابية عن قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.58$ للبرميل ،ومستوى الافتتاح عند 55.01$، وسجل أعلى مستوي عند 55.19$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 58.62$ للبرميل ،ومستوى الافتتاح عند 59.14$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.24$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة نسبة 2.8% ،ونزلت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل مخاوف ضعف الطلب العالمي.

وعلى مدار آب/أغسطس الماضي ،انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 4.75% ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تفاقم الحرب التجارية الأمريكية الصينية ،و التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

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بدأت الحكومة الأمريكية يوم الأحد "الأول من أيلول/سبتمبر" فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الصينية المتبقية والتي تبلغ نحو 300 مليار$ ، فى أحدث خطوات تصعيد الحرب التجارية.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يفكر جديا فى تأجيل تلك الرسوم لفترة زمنية ليست بالطويلة ، من أجل المساعدة فى تهدئة المخاوف بالأسواق ،وتسريع وتيرة المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

لكن مع إعلان الصين عن إجراءات انتقامية يوم الجمعة 23 آب/أغسطس بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 5% إلى 10% على واردات أمريكية بنحو 75 مليار$ ، عجل تنفيذ الرسوم الأمريكية الجديدة ،بل وتم زيادة تلك الرسوم التعريفية من 10% إلى 15%.

فى الصين أظهرت بيانات رسمية نمو قطاع الصناعات التحويلية بمستوي 50.4 نقطة فى آب/أغسطس ، ليعود سريعا لوتيرة النمو بعد انكماش خلال شهري حزيران/يونيو و تموز/يوليو ،وتوقع الخبراء مستوي 49.8 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 49.9 نقطة الشهر السابق.

تلك البيانات الإيجابية تقلص حاليا مخاوف تعمق ركود الأنشطة الصناعية فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام ،وتحي آمال تحسن الطلب فى أكبر مستورد للنفط بالعالم.