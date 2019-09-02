شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات البريطاني يهبط لأدنى مستوى فى 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات القطاع الصناعي لشهر آب/أغسطس بمستوي 47.4 نقطة ،فى ثالث انكماش شهري على التوالي ،بأقل وتيرة منذ تموز/يوليو 2012 ، أسوأ من توقعات الخبراء مستوي 48.0 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت مستوي 48.0 نقطة ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني .

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