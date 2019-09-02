شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التعافي مستهدفا التداول فوق 10,000$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل التعافي لليوم الرابع على التوالي من المستويات الأدنى خلال خمسة أسابيع ، فى طريقها للتداول فوق مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ مرة أخرى ، لكن لا تزال العملة الرقمية الأكبر فى العالم فى حاجة إلى محفزات جديدة ، تعمل على نشاط مستويات الطلب وتجذب مستثمرين جدد.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 38$ بما يعادل نسبة 0.4% إلى 9,805$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,767$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 9,753$.

حققت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 9,320$ لكل وحدة بتكوين.

ومع انخفاض بحوالي 5% على مدار تعاملات آب/أغسطس المنقضي ، سجلت أسعار البتكوين ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل الأجواء السلبية فى سوق التشفير ، وضعف طلب العملة المشفرة كملاذ آمن رغم ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 2 مليار$ إلى إجمالي 253 مليار$ ،مع ارتفاع هامشي فى معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق.

تحاول أسعار البتكوين العودة بالتداولات سريعا فوق مستويات 10,000$ ، لكنها لا تزال بحاجة إلى محفزات إيجابية جديدة ، تساعد فى نشاط مستويات الطلب الاستثماري ، وتجذب عملاء جدد من مستثمري التجزئة والمؤسسات.

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قال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة "جالاكسي ديجيتال" أن انخفاض عملة البتكوين لدون مستويات 10,000$ ، لن يكون سببا للشك فى السوق الصاعد الذي يسيطر على العملة المشفرة خلال 2019.

وأضاف مايك العملة المشفرة الأساسية فى مرحلة تجميع حاليا ، وستبدأ مرحلة تالية من السوق الصاعد عندما يصبح مستثمري المؤسسات أكثر مشاركة.

من ناحية أخرى ،ستبدأ منصة Bakkt التي طال انتظارها قبول الإيداعات المالية اعتبارا من 6 أيلول/سبتمبر ، حيث من المقرر تشغيل منصة العقود المستقبلية فى 23 من الشهر الجاري ،ومن المتوقع جذب مستثمري المؤسسات.

وبدأت بورصة Bakkt "أكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين فى العالم" عمليات التشغيل التجريبي فى 22 تموز/يوليو الماضي ،وتهدف إلى توفير الثقة التي تفتقر إليها البورصات المشفرة فى توفير الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل منصة Bakkt من قبل مشغل البورصة العالمية الكبرى فى نيويورك NYSE خلال الربع الأول من هذا العام ،لكن التأخير فى الموعد بسبب المشاورات المستمرة مع لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة.

ومن المعروف سابقا إن المنصة سوف تقوم بتسوية عقودها الآجلة باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.