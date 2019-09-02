شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف الارتداد من الأدنى له في قرابة ثلاثة أعوام أمام الين في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع والشهر الجاري من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد العمال هناك.

في تمام الساعة 08:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 106.27 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.11، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.30، بينما حقق الأدنى له عند 105.91، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الأسبوع وشهر أيلول/سبتمبر على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 106.28.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.9% مقابل 6.1% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.8%، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها البرمجيات تراجعاً 1.7% مقابل ارتفاع 6.9% في الربع الأول.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي نيكاي من قبل ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت اتساع تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر آب/أغسطس والتوقعات عند ما قيمته 49.5، ومقابل انكماشاً عند ما قيمته 49.4 في تموز/يوليو الماضي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسبوع بحلول نهاية هذا الأسبوع للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي وذلك قبل أن نشهد يوم الجمعة المقبلة الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وإلقائه لخطاب تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية" في الحدث الذي يستضيفه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ.