شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اللايتكوين لأول مرة في أربعة جلسات لتستأنف مسيرات الخسائر في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بأكثر من الواحد بالمائة أو بقرابة 0.9$ اليوم الاثنين لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو عند 107.14$ في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة ولتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها مطلع نيسان/أبريل الماضي والتي اختبرتها في تداولات الخميس الماضي.

وفي تمام الساعة 08:06 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.32% إلى مستويات 65.28$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 66.17$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 64.92$، بينما حققت الأعلى لها عند 66.52$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.17$ مليار.

هذا وقد تراجعت اللايتكوين الأسبوع الماضي بأكثر من 8% لتعكس خسائرها الأسبوعية الرابعة على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها في عام في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من الشهر الماضي حينما شهدت تذبذب موسع واختبرت الأعلى لها في سبعة أسابيع قبل أن ترتد بشكل ملحوظ من تلك المستويات وتستأنف العمليات التصحيحية لمكاسب مطلع هذا العام.

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كما انخفضت اللايتكوين الشهر الماضي بقرابة 35% لتعكس أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وثاني خسائر شهرية لها على التوالي في ظلال توسع العمليات التصحيحية التي تشهدها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية في مطلع العام بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".