شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى 27 شهرا بفعل احتمالات التحفيز فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من أدنى مستوى فى 27 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، حيث لا تزال العملة الموحدة تحت ضغط الاحتمالات القوية لقيام المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم اقتصاد منطقة اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% إلى 1.0980$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0987$،وسجل أعلى مستوى عند 1.0996$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 1.0963$ ، عقب بيانات التضخم فى أوروبا.

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وعلى مدار تعاملات شهر آب/أغسطس المنصرم ، فقد اليورو نسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل ارتفاع المخاطر فى أوروبا ، خاصة التوترات السياسية فى إيطاليا وألمانيا ،وتباطؤ النمو الاقتصادي وضعف التضخم.

وأظهرت بيانات الجمعة أضعف وتيرة تضخم فى القارة العجوز منذ نحو ثلاث سنوات خلال آب/أغسطس ، الأمر الذي عزز من احتمالات قيام المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة مخاطر الركود ، منها خفض معدلات الفائدة و الإعلان عن برنامج جديد لشراء السندات العامة والخاصة.

أظهر محضر اجتماع 25 تموز/يوليو الماضي للبنك المركزي الأوروبي مخاوف صانعي السياسة النقدية المتزايدة بشأن كل من النمو وتوقعات التضخم فى منطقة اليورو.

وقالت "كريستين لاجارد" الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن البنك لا يزال لديه مجال لخفض معدلات الفائدة إذا لزم الأمر ، على الرغم من أن هذا الأمر قد يشكل خطرا على الاستقرار المالي فى أوروبا.