شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في قرابة ثلاثة أعوام مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في أكثر من عامين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع الأسبوع والشهر الجاري من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد العمال اليوم الاثنين هناك وعقب تطورات النزاعات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.38% لتتداول حالياً عند 18.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.52$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 18.34$ للأونصة، وجاء ذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار 0.02% إلى 98.84 مقارنة بالافتتاحية عند 98.83.

هذا وقد تابعنا مع مطلع أيلول/سبتمبر الجاري دخول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ على سلع وبضائع صينية بقيمة 112$ مليار متضمنة الأحذية، الساعات الذكية وأجهزة التلفزيونات ذات الشاشات المسطحة، كما بدأت الصين أمس الأحد أيضا فرض تعريفات جمركية انتقامية على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار في تصعيد للحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين، وجاء ذلك بالتزامن أيضا مع تصاعد التوترات في هونج كونج.

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ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه أمس الأحد لكون المفاوضات التجارية بين بلاده والصيني لا يزال مخطط لإجرائها خلال أيلول/سبتمبر، مع العلم، أنه بحلول منتصف هذا الشهر من المرتقب أن يتم أيضا فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة 15% على بضائع وسلع صينية بقيمة 160$ مليار متضمنة أجهزة الحاسوب الآلي المحمول والهواتف المحمولة وتحديداً في 15 من أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد نوه مجلس الدولة الصيني أيضا بالأمس لكونه سيزيد من تعديلات السياسة الاقتصادية وجاء ذلك عقب ساعات من أظهر قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) السبت الماضي انكماش القطاع الصناعي للشهر الرابع على التوالي واتساع القطاع الخدمي بصورة فاقت التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسبوع بحلول نهاية هذا الأسبوع للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي وذلك قبل أن نشهد يوم الجمعة المقبلة الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وإلقائه لخطاب تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية" في الحدث الذي يستضيفه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ.