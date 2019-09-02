شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو لأول مرة في ستة جلسات أمام الدولار مع أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع الأسبوع والشهر الجاري من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد العمال هناك.

في تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.0991 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0987، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0999، بينما حقق الأدنى له عند 1.0984، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الأسبوع وشهر أيلول/سبتمبر الجاري على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 1.0982.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن بيانات القطاع الصناعي من أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.6 مقابل 48.2 في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.6 مقابل 48.2 في تموز/يوليو.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.0 في فرنسا مقابل انكماش 49.7 في تموز/يوليو، واستقرار الانكماش عند 43.6 في ألمانيا مقابل 43.2 في تموز/يوليو، وأيضا استقرار الانكماش عند 47.0 في المنطقة ككل مقابل 46.5.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب أعضاء البنك المركزي الأوروبي كل من أيوالد نوفوتني وسبيني لوتينشلايجير على حدي عن استبعدهم لإقدام المركزي الأوروبي على إعادة تفعيل التيسير النقدي وبرنامج شراء السندات، مع أفادتهم بأن البنك المركزي الأوروبي قد يقوم بتعديل الأدوات الحالية إلى حداً ما وأنه قد يأخذ في الاعتبار الإقدام على خفض القائدة قبل التوجه لإعادة اعتماد التيسير النقدي وبرنامج شراء الأصول.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسبوع بحلول نهاية هذا الأسبوع للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي وذلك قبل أن نشهد يوم الجمعة المقبلة الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وإلقائه لخطاب تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية" في الحدث الذي يستضيفه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ.