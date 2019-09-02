شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع والشهر على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين مع تسعير الأسواق لتطورات الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

هذا وقد تابعنا مع مطلع أيلول/سبتمبر الجاري دخول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ على سلع وبضائع صينية بقيمة 112$ مليار متضمنة الأحذية، الساعات الذكية وأجهزة التلفزيونات ذات الشاشات المسطحة، كما بدأت الصين أمس الأحد أيضا فرض تعريفات جمركية انتقامية على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار في تصعيد للحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين، وجاء ذلك بالتزامن أيضا مع تصاعد التوترات في هونج كونج.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه أمس الأحد لكون المفاوضات التجارية بين بلاده والصيني لا يزال مخطط لإجرائها خلال أيلول/سبتمبر، مع العلم، أنه بحلول منتصف هذا الشهر من المرتقب أن يتم أيضا فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة 15% على بضائع وسلع صينية بقيمة 160$ مليار متضمنة أجهزة الحاسوب الآلي المحمول والهواتف المحمولة وتحديداً في 15 من أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد نوه مجلس الدولة الصيني أيضا بالأمس لكونه سيزيد من تعديلات السياسة الاقتصادية وجاء ذلك عقب ساعات من أظهر قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) السبت الماضي انكماش القطاع الصناعي للشهر الرابع على التوالي واتساع القطاع الخدمي بصورة فاقت التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.29% ليخسر 4.34 نقطة ويصل إلى المستوى 1,507.52، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.24% ليخسر هو الأخر 50.38 نقطة ويصل إلى المستوى 20,653.99.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.86% ليربح 32.75 نقطة ويصل إلى المستوى 3,832.34، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.80% ليربح هو الأخر 22.96 نقطة ويصل إلى المستوى 2,909.20.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.70% ليخسر 181.36 نقطة ويصل إلى المستوى 25,543.37، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.05% ليربح 1.03 نقطة ويصل إلى المستوى 1,968.82.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.25% ليربح 26.71 نقطة ويصل إلى المستوى 10,783.91، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.59% ليخسر 39.11 نقطة ويصل إلى المستوى 6,565.10.