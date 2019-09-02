شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5121 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 5200 نقطة، وفي حالة نجاح المؤشر في تجاوز هذا المستوى، فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5050 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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