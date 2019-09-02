شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 02-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 2758 نقطة، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة الحالي عند 2780 نقطة والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 2680 نقطة كمستوى اول ثم 2600 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 2810 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 02-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.