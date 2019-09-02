وزراء عمل العشرين يناقشون سياسات التوظيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اختتم وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين، بمشاركة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، اجتماعهم الوزاري في مدينة ماتسوياما في اليابان الذي استمر على مدار يومين.

وناقش وزراء عمل العشرين خلال اجتماعهم سياسات العمل والتوظيف المتعلقة بمواكبة التغييرات السكانية سواء لكبار السن أو الشباب، وذلك بهدف زيادة معدلات التوظيف ورفع المهارات، وخاصة مع ظهور أنماط عمل جديدة تستدعي النظر بطريقة ملائمة لهذه التطورات مع مراعاة توافر ظروف العمل اللائقة والمساواة بين الجنسين. كما ناقش المجتمعون السياسات والأطر المنظمة لأسواق العمل، وذلك وفق جدول الأعمال للرئاسة اليابانية.

واعتمد في نهاية الاجتماع البيان الوزاري لمجموعة التوظيف الذي يؤكد أن هناك تغييرات في التركيبة السكانية لدول مجموعة العشرين تستلزم اتخاذ سياسات متكاملة في مجال التوظيف واستغلال الفرص الوظيفية الناشئة عن التغيرات التقنية، وتحسين السياسات المتعلقة بأنماط العمل الجديدة وغير التقليدية.

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وعقدت قمة قادة دول مجموعة العشرين في يونيو الماضي في أوساكا وتم اعتماد البيان الصادر عن القادة والذي تناول زيادة النمو الاقتصادي العالمي من خلال تحرير التجارة والابتكار.

وتستعد السعودية لاستضافة أعمال مجموعة العشرين خلال العام القادم 2020.

أهداف مناقشة سياسات العمل والتوظيف: