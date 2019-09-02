«هدف» يتعاون مع جامعة عبدالرحمن بن فيصل لدعم توظيف الخريجين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في مقر الجامعة بالدمام اليوم، اتفاقية تعاون لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة «هدف» في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

ووقع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري.

وتأتي الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها «هدف».

وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما، المتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية، يقدم الصندوق محفزات ودعما ماليا وتدريبيا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، فيما ستقدم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، ومساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة.

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ماذا سيتحقق بموجب الاتفاقية؟

الصندوق

يقدم محفزات ودعما ماليا وتدريبيا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه عبر منصة »سبل« الالكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة »دروب« للتدريب الالكتروني، وبرنامج »تمهير« للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل »طاقات« لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و»صيفي«.

الجامعة

تقدم خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السير الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.