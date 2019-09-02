6.9 مليارات في حسابات مستفيدي القرض العقاري المدعوم بنهاية أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من 773 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر أغسطس الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي الإيداعات حتى نهاية أغسطس إلى 6.9 مليارات ريال.

وأوضح الصندوق، أنه تم تخصيص نحو 207 ملايين ريال لدعم أرباح عقود التمويل العقاري، إضافة إلى 566 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي لـ»مكة» أن الصندوق ملتزم بسداد أرباح القرض العقاري المدعوم، مبينا أن الدعم الشهري مستمر لكل مواطن استفاد من برنامج التمويل العقاري المدعوم.

وأشار العصيمي إلى أن الصندوق أتاح كل الممكنات من حيث البرامج والمبادرات والخدمات الالكترونية التي تسهل على المواطن المستفيد إنهاء إجراءات تمويله فورا.

وقال المشرف العام على الصندوق خالد العمودي: إن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم» منذ إعلان التحول في يونيو عام 2017، وحتى نهاية أغسطس الماضي، يصل إلى 1.375 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة 5.560 مليارات ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

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وأوضح العمودي أن الصندوق العقاري حقق في يوليو الماضي أعلى مستوى في توقيع عقود التمويل العقاري في تاريخ الجهات التمويلية حيث بلغت نحو 16 ألف عقد تمويلي، مشيرا إلى أن حصة الصندوق من إجمالي سوق التمويل ارتفعت بنسبة 90%، مما يؤكد استمرار نمو القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع الجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية.

وأشار إلى أن المبادرات والبرامج والممكنات سهلت على المواطن المستفيد الخيارات التمويلية والسكنية، إضافة إلى الخدمات الالكترونية المتاحة، مبينا أن الصندوق حقق المركز الأول في قطاع الخدمات والتنمية ومن أفضل 15 جهة حكومية يقدم خدماته الكترونيا حسب تقرير نضج الخدمات الحكومية «يسر» للربع الثاني 2019.

ولفت إلى أن جميع الخطط الاستراتيجية والبرامج تهدف لتحقيق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة الداعمة لتملك المواطنين للمساكن، مؤكدا أنه تم توقيع أكثر من 121 ألف عقد عقاري مدعوم حتى نهاية يوليو من 2019، مبينا أن مؤشرات رضا المستفيد حققت أكثر من 87% عن البرامج والمبادرات، موضحا أن هذه المؤشرات تدل على ثقة المواطنين بمبادرات وبرامج القرض العقاري المدعوم.

دعم عقود التمويل العقاري

6.935 مليارات ريال الدعم حتى نهاية أغسطس

1.375 مليار دعم أرباح عقود التمويل العقاري

5.560 مليارات لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين