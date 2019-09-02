شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 5 .2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر2 مليار جنيه.

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وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 250ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 443ر14%، وبلغ أعلى سعر 5ر14%، وأقل سعر 3ر14%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 250ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 679ر14%، وبلغ أعلى سعر 7ر14%، وأدنى سعر 58ر14%.