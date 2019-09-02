شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبدأ تشغيل وحدة الديزل بمصفاة ميناء عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة البترول الوطنية الكويتية على تويتر اليوم الاثنين إنها بدأت تشغيل وحدة إنتاج الديزل بمصفاة ميناء عبد الله ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تبدأ تشغيل وحدة الديزل بمصفاة ميناء عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.