شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 2 - 9 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 2-9-2019.

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين ، وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى حديد عز، الدلتا للسكر، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الألومنيوم العربية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، جى بى اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية.

البورصة تربح 6.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة ، اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 779.365 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 27.7 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.84%، والعرب على 5.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.61%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 128.4 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 103.8 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 15110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 18347 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 5608 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.56% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى بسعر إغلاق 100.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.71%

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- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 14.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.64%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 11.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.12%

- جى بى اوتو بسعر إغلاق 4.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.54%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حديد عز بسعر إغلاق 10.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.14%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.547 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.015 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.79%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 52.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%