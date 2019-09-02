شكرا لقرائتكم خبر عن معهد اليابان للاستثمارات الخارجية يشيد بزيارة الرئيس السيسي لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تاكاكى نيتُّو - المدير التنفيذى لمعهد اليابان للاستثمارات الخارجية “JOI”، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، كما رحب بالإطلاع على قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية باللغة اليابانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث بحث الجانبان قيام المعهد بتشجيع الاستثمارات اليابانية إلى مصر، من خلال المجلة الاقتصادية الدورية للمعهد والتى تستهدف مجتمع الأعمال الياباني.

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كما أشاد مدير المعهد بالمطبوعات الترويجية الورقية والمعلومات الترويجية الإلكترونية والتى تم إعدادها باللغة اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الجديدة، المتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة المصرية، مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المتنوعة المقدمة للمستثمرين بداخلها، والفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة بمصر.

و أشار المدير التنفيذى للمعهد، إلى عزمه على نشر تغطية خاصة بالعدد القادم للمجلة الاقتصادية الدورية للمعهد - والتى تحمل نفس اسم المعهد - وذلك بشأن مشاركة مصر فى فعاليات قمة التيكاد السابعة، سعيًا إلى تعريف مجتمع الأعمال اليابانى بالتطورات الإيجابية التى يشهدها مناخ الاستثمار فى مصر.

ووجهت الوزيرة الدعوة إلى رئيس المعهد للمشاركة فى فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 فى إشارة إلى الأهمية التى يكتسبها المؤتمر هذا العام فى ظل تولى السيد رئيس الجمهورية للاتحاد الأفريقي.